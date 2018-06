Queda de avião no sul do Afeganistão deixa 4 mortos

"A causa da queda está sendo investigada, embora as informações iniciais sejam de que não havia atividade de inimigos no local no momento (da ocorrência)", disse a Otan em breve comunicado.

A Otan não informou as nacionalidades das vítimas ou o local da queda da aeronave. A maioria dos soldados internacionais que servem no sul do Afeganistão é dos EUA.

O Taleban, que mais cedo anunciou o início de sua "ofensiva de primavera" anual contra o governo afegão, apoiado pelos EUA, não assumiu a responsabilidade pela queda do avião.

Acidentes aéreos são bem frequentes no Afeganistão, onde a missão internacional de 100 mil homens depende muito de transporte aéreo para combater insurgentes no sul e leste do país. As informações são da Dow Jones e Associated Press.