Brasileiro fica ferido em queda de balão que deixou um morto no Egito

CAIRO - Uma turista sul-africana morreu nesta sexta-feira e outras 15 pessoas de diferentes nacionalidades ficaram feridas, entre elas um brasileiro, após a queda do balão aeroestático no qual viajavam em Luxor, cidade no sul do Egito. A turista que morreu tinha 36 anos e era sul-africana, informou o Ministério de Saúde do Egito, que não deu mais detalhes sobre sua identidade.

Os feridos são dois argentinos, um brasileiro, cinco australianos, quatro franceses, dois sul-africanos e um egípcio, segundo uma fonte do Hospital Internacional de Luxor, para onde as vítimas foram levadas, citada pela agência Mena. O balão levava 20 turistas e o piloto. Aparentemente, o acidente ocorreu devido a uma forte sequência de ventos repentina, no momento em que estava realizando uma manobra de descenso.

Todos foram atendidos no Hospital Internacional de Luxor e dez tiveram alta. Outros dois foram internados e submetidos a cirurgias. O balão contava com os 13 turistas e o condutor quando caiu perto de uma estrada em uma região desértica a oeste do Rio Nilo, nas proximidades de Luxor.

O local é uma importante rota turística da qual se podem ver os monumentos faraônicos da parte ocidental do Nilo. Segundo autoridades locais, a queda deve-se à uma espiral de vento. Em Luxor se encontrava a cidade de Tebas, a capital dos faraós, onde há vários dos mais importantes templos e monumentos do Antigo Egito. / EFE