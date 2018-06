Queda de Boeing 737 mata 50 pessoas na Rússia

Atualizado às 16h01.

Um Boeing 737 caiu quando pousava na noite deste domingo (horário local), 17, na cidade de Kazan, a 720 quilômetros de Moscou, de onde partiu. As 50 pessoas - 6 tripulantes e 44 passageiros - a bordo do avião da companhia Tatarstan Airlines teriam morrido, segundo a agência Associated Press, que cita autoridades locais.

O avião teria perdido altitude em uma segunda tentativa de pouso, quando caiu e explodiu às 19h25 locais, de acordo com testemunhas. O acidente aconteceu em meio a fortes ventos e a uma tempestade de raios.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda.