Queda de casos do novo coronavírus em Nova York não reflete situação em outras cidades

Na cidade de Nova York, o número diário de mortes por coronavírus caiu para metade do que era. Em Chicago, um hospital improvisado em um centro de convenções à beira do lago está sendo fechado, considerado desnecessário. E em Nova Orleans, novos casos diminuíram para um punhado a cada dia.

No entanto, nos Estados Unidos, esses sinais de progresso obscurecem uma realidade mais sombria. O país ainda está nas garras de uma pandemia com pouca esperança de libertação.

Para cada indicação de melhoria no controle do vírus, novos surtos surgiram em outros lugares, deixando o país preso em uma marcha constante e implacável de mortes e infecções.

Enquanto os Estados continuam a suspender as restrições destinadas a deter o vírus, americanos impacientes estão retornando livremente às compras, permanecendo em restaurantes e se reunindo em parques. Espera-se que novos surtos regulares e eventos que facilitam a propagação do vírus venham a seguir.

Qualquer noção de que a ameaça do coronavírus esteja desaparecendo parece ser um pensamento mágico, em desacordo com o que os últimos números mostram.

O coronavírus nos Estados Unidos agora se parece com isso: mais de um mês se passou desde que houve um dia com menos de 1.000 mortes pelo vírus. Quase todos os dias, pelo menos 25.000 novos casos de coronavírus são identificados, o que significa que o total nos Estados Unidos - que tem o maior número de casos conhecidos no mundo, com mais de um milhão - está crescendo de 2 a 4% ao dia.

Cidades rurais que há um mês estavam incólumes são de repente focos para o vírus, que está se espalhando por lares de idosos, frigoríficos e prisões, matando os vulneráveis e os pobres. Novos surtos continuam surgindo em supermercados e fábricas, um presságio ameaçador do que uma reabertura completa da economia trará.

Enquanto dezenas de condados rurais não têm casos conhecidos de coronavírus, uma vista panorâmica do país revela uma imagem sombria e angustiante.

"Se você inclui Nova York, parece um platô descendo", disse Andrew Noymer, professor associado de saúde pública da Universidade da Califórnia. "Se você excluir Nova York, é um platô subindo lentamente".

Diferenças

No início de abril, mais de 5.000 novos casos eram adicionados regularmente à cidade de Nova York diariamente. Esses números caíram significativamente nas últimas semanas, mas esse progresso foi amplamente compensado pelo aumento em outras grandes cidades.

Considere Chicago e Los Angeles, que achataram suas curvas e evitaram o crescimento explosivo da cidade de Nova York. Mesmo assim, os casos de coronavírus em seus municípios mais do que duplicaram desde 18 de abril. Cook, em Chicago, agora está adicionando mais de 2.000 novos casos por dia, e a cidade de Los Angeles frequentemente adiciona pelo menos 1.000.

Dallas, no Texas, está adicionando mais 100 casos do que há um mês atrás, e os condados que incluem Boston e Indianápolis também registraram números mais altos.

Não são apenas as grandes cidades. Cidades menores e condados rurais do Centro-Oeste e do Sul foram repentinamente atingidos, deixando evidente o capricho da pandemia.

O condado de Dakota, no estado de Nebraska, que possui o terceiro maior número de casos per capita no país, não tinha casos conhecidos em 11 de abril. Agora, o condado é foco de infecção pelo vírus.

A cidade de Dakota abriga uma importante fábrica de processamento de carne bovina da Tyson, onde casos foram relatados. E a região, que se espalha pelas fronteiras de Iowa e Dakota do Sul, é pontilhada por fábricas de processamento de carne que têm sido uma importante fonte de trabalho por gerações.

O padrão se repetiu por todo o lado: as autoridades federais dizem que pelo menos 4.900 trabalhadores de processamento de carne e aves foram infectados em 19 estados.

A fábrica da Tyson em Dakota foi fechada temporariamente para limpeza profunda. Agora os trabalhadores esperam, com medo de voltar ao trabalho, mas com medo de não voltar.

"Eles precisam de dinheiro e querem voltar, é claro", disse Qudsia Hussein, cujo marido é um imã na região. Com muitas empresas fechadas ou sofrendo financeiramente por causa da pandemia, ela disse: "Não há outro lugar onde elas possam trabalhar".

O Condado de Trousdale, Tennessee, outra área rural, encontra-se subitamente com a maior taxa de infecção per capita do país. Uma prisão parece responsável por um grande aumento nos casos; em 10 dias, esse condado, com cerca de 11.000 habitantes, viu seus casos conhecidos dispararem de 27 para 1.344.

Na semana passada, mais da metade dos presos e funcionários testados no Centro Correcional Trousdale Turner, em Hartsville, Tennessee, eram positivos para o vírus, disseram autoridades.

"Foi o meu pior pesadelo desde o início disso", disse Dwight Jewell, presidente da Comissão do Condado de Trousdale. "Eu estava esperando isso. Você coloca tantas pessoas em um ambiente fechado e basta uma delas se infectar.”

Todo mundo na cidade sabe sobre o surto. Mas as empresas do condado estão reabrindo esta semana. Na segunda-feira à noite, os comissários estavam programados para uma reunião pessoal, com cadeiras espaçadas a um metro e oitenta uma da outra. Eles têm um orçamento a aprovar e outros problemas que o país enfrenta, disse Jewell.

Os especialistas em doenças infecciosas estão preocupados com as percepções de que os Estados Unidos viram o pior do vírus e procuraram advertir contra o otimismo equivocado.

"Não vejo por que esperamos grandes quedas no número de casos diários durante o próximo mês", escreveu Trevor Bedford, cientista do Centro de Pesquisa em Câncer Fred Hutchinson, que estudou a propagação e evolução do vírus. Ele acrescentou: "Pode muito bem haver cidades / condados que alcancem a supressão localmente, mas nacionalmente espero que as coisas fiquem confusas com surtos em várias localidades seguidas de respostas a esses surtos".

O surto nos Estados Unidos já matou mais de 68.000 pessoas, e epidemiologistas dizem que o país não verá menos de 5.000 mortes relacionadas ao coronavírus por semana até depois de 20 de junho, segundo uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Massachusetts.

Novas mortes

Um conjunto de vários modelos reunidos por Nicholas Reich, um bioestatístico da universidade, prevê que haverá uma média de 10.000 mortes por semana nas próximas semanas. Isso é menor do que nas semanas anteriores, mas não significa que um pico tenha passado, disse Reich. Nos sete dias que terminaram no domingo, cerca de 12.700 mortes relacionadas ao vírus ocorreram em todo o país.

"Existe a idéia de que ele vai subir e descer em uma curva simétrica", disse Reich. "Não precisa fazer isso. Poderia subir e poderíamos ter vários milhares de mortes por semana por muitas semanas. ”

As mortes atingiram alguns lugares com mais força em casas de repouso americanas e outras instalações de cuidados de longo prazo. Mais de um quarto das mortes foram relacionadas a essas instalações e mais de 118.000 moradores e funcionários em pelo menos 6.800 casas contraíram o vírus.

Na ausência de uma vacina, interromper a propagação do vírus requer que cerca de dois terços da população tenha sido infectada, a chamada imunidade de rebanho. E alguns especialistas argumentaram que antes desta imunidade ser atingida, o número de pessoas infectadas em todo o país poderá chegar a 90% se o distanciamento social for relaxado e as taxas de transmissão aumentarem. (Também não está claro quanto tempo durará a imunidade entre aqueles que foram infectados.)

À medida que a capacidade de teste aumentou, também aumentou o número de casos. Mas muitas jurisdições ainda não conseguem identificar casos e subestimam as mortes. Muitos epidemiologistas assumem que cerca de 10 vezes mais pessoas foram infectadas com o coronavírus do que o número de casos conhecidos.

Devido ao tempo necessário para que as infecções se espalhem, incubem e causem a morte das pessoas, os efeitos da reabertura de estados pode não ser conhecido até seis semanas após o fato. Um modelo usado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças inclui uma suposição de que a taxa de infecção aumentará até 20% nos estados que reabrirem.

Segundo esse modelo, no início de agosto, o resultado mais provável é de 3.000 mortes a mais na Geórgia do que o estado tem atualmente, 10.000 a mais em Nova York e Nova Jersey e cerca de 7.000 a mais na Pensilvânia, Illinois e Massachusetts. Sob a previsão mais provável do modelo, o país verá cerca de 100.000 mortes adicionais até 4 de agosto.

"Mesmo se já ultrapassamos o primeiro pico, isso não significa que o pior já passou", disse Youyang Gu, o cientista de dados que criou o modelo. "O número de casos e mortes aumenta rapidamente, mas diminui lentamente." / NYT