Queda de edifício mata três pessoas na China

PEQUIM - Pelo menos três pessoas morreram e outras três desapareceram na madrugada ontem depois da queda de um edifício residencial na cidade de Maoping, na província de Hubei, no noroeste do país. O acidente foi causado por um desprendimento de terras, informou nesta terça-feira, 18, a agência de notícias estatal Xinhua.

Os serviços de emergência confirmaram em comunicado na terça o falecimento de uma mulher e duas crianças, residentes do edifício, encontradas sob os encontros. Equipes de resgate continuaram buscando os outros três desaparecidos, enquanto uma outra vizinha foi encaminhada para o hospital.

O restante dos 32 moradores do prédio não estavam no local no horário do acidente. Segundo autoridades, o deslizamento poderia ter sido provocado pelas fortes tormentas que atingirm a região durante o fim de semana. / EFE