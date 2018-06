Queda de edifício na Índia deixa 14 mortos

As autoridades suspeitam que outros dezenas de trabalhadores podem estar presos sob os destroços, mas ainda tentam determinar quantos funcionários estavam no local quando o prédio de cinco andares veio abaixo na tarde de sábado, no Estado de Goa. Testemunhas disseram terem visto pelo menos 40 trabalhadores.

Soldados e bombeiros tentavam ouvir movimentos ou gritos embaixo dos destroços na medida em que trabalhavam para limpar o local, segundo autoridades. Pelo menos dez pessoas foram retiradas com vida no decorrer da madrugada, mas a chance de as equipes de busca encontrarem mais sobreviventes estão diminuindo. Na manhã deste domingo, o número de mortos chegou a 14.

A polícia começou a investigar tanto a construtora do edifício quanto as autoridades municipais que aprovaram a construção em Canacona, a cerca de 70 quilômetros da capital do Estado, Panaji. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram localizar o gerente de obras do local.

"Sem ele, é impossível sabermos quantos trabalhadores estavam no local", disse Ajit Panchwadkar, que supervisiona os esforços de resgate. Fonte: Associated Press.