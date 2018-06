Queda de edifício residencial deixa várias pessoas soterradas na China

Equipes de resgate retiram ferido dos escombros. Foto: China Daily/Reuters

PEQUIM - Várias pessoas ficaram soterradas nesta sexta-feira depois que um edifício residencial de cinco andares desabou na cidade de Fenghua, na província de Zhejiang, no leste da China, informou a agência oficial Xinhua.

O incidente ocorreu às 8h45 locais (21h45 de Brasília da quinta-feira) e, até o momento, as equipes de resgate recuperaram quatro pessoas com vida, enquanto um número indeterminado segue sob os escombros do edifício.

De acordo com informações das autoridades locais divulgadas através das redes sociais, um total de 15 imóveis desabaram e mais de 500 pessoas participam das tarefas de busca e resgate.

A televisão estatal "CFTV" informou que pelo menos seis pessoas podem estar presas nos escombros e que duas delas teriam telefonado de seus celulares para os serviços de emergência para pedir ajuda.

Um incidente similar na cidade vizinha de Ningbo em 2012, que deixou uma pessoa morta e outra ferida, causou indignação nos cidadãos locais, que se queixaram da má qualidade dos imóveis.

No caso de hoje, segundo vários moradores e a imprensa local, o edifício que desabou foi construído há aproximadamente 20 anos. / EFE