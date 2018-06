Queda de helicóptero de petrolífera mata 13 Um helicóptero fretado pela companhia petrolífera Perenco caiu na região norte de Lima, no Peru, matando todos os 13 ocupantes, entre eles cinco pessoas que trabalhavam para a companhia, informou a imprensa local. A queda ocorreu em Loreto, uma região pouco povoada do país, próximo à fronteira com o Equador. Tanto o governo peruano quanto a própria Perenco ainda não confirmaram as informações sobre o acidente.