Queda de helicóptero deixa seis mortos na Malásia As autoridades da Malásia disseram que um helicóptero caiu em Kuala Lumpur, matando todas as seis pessoas que estavam a bordo. O parlamentar Jamaluddin Jarjis e um assessor do primeiro-ministro estariam entre as vítimas do acidente. Jarjis era também um ex-embaixador para os Estados Unidos.