Queda de helicóptero em Khabarovsk, na Rússia, deixa 6 mortos

MOSCOU – Seis pessoas morreram nesta quarta-feira, 10, após a queda de um helicóptero Mi-8, na cidade de Khabarovsk, a 8.300 quilômetros de Moscou, na Rússia, de acordo com as autoridades locais.

A aeronave, de fabricação russa, caiu por volta das 11h na hora local (22h no horário de Brasília) e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

"Pode ter sido devido ao mau tempo, uma falha técnica ou um erro de pilotagem", disse à agência "Interfax", um porta-voz do Comitê de Instrução da Rússia.

Todas as vítimas do acidente eram tripulantes do helicóptero, que realizava um voo de instrução.

O Mi-8 é um helicóptero bimotor de médio porte, com três tripulantes, capaz de transportar até 24 pessoas ou 3 mil quilos de carga, que pode ir tanto no interior como no exterior da aeronave.

O helicóptero, que também tem versão de uso militar, começou a ser produzido há mais de 50 anos, tem uma autonomia de voo de 450 quilômetros e desenvolve uma velocidade máxima de 250 km/h. //EFE