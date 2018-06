Queda de helicóptero em pub mata 8 e fere 32 Equipes de resgate escocesas vasculhavam ontem os escombros de um pub em Glasgow em busca de sobreviventes do acidente com um helicóptero da polícia que caiu sobre o prédio na sexta-feira à noite. Ao menos 8 pessoas morreram e 32 ficaram feridas - 14 delas em estado grave. Em razão do acidente, o primeiro-ministro escocês, Alex Salmond, classificou o sábado como "um dia negro". O pub Clutha estava lotado quando o helicóptero caiu, na véspera de um feriado nacional.