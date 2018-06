Queda de helicóptero mata 4 na Inglaterra

LONDRES - Um acidente de helicóptero provocou a morte de quatro pessoas na noite de quinta-feira, 13, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra. A aeronave caiu pouco depois da decolagem perto da cidade de Beccles.

Uma das vítimas é Edward Haughey, conhecido como lorde Ballyedmond of Mourne e um dos homens mais ricos da Irlanda do Norte, de acordo com a polícia

O helicóptero caiu perto da mansão do lorde Ballyedmond na localidade de Gillingham, próxima de Beccles.

A polícia não divulgou a identidade dos outros três mortos, nem as causas do acidente. Os moradores do local afirmaram que havia muita neblina ontem à noite.

Lorde Ballyedmond, membro da Câmara dos Lordes, era um conhecido industrial e proprietário de uma empresa farmacêutica veterinária no condado de Down, na Irlanda do Norte, e possuía outras atividades comerciais. / EFE