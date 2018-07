Queda de helicóptero mata 5 americanos A queda de um helicóptero no sul do Afeganistão matou cinco militares americanos na segunda-feira. No mesmo dia, considerado o mais mortífero do ano para os EUA no território afegão, dois integrantes das forças especiais americanas foram mortos a tiros por um militante infiltrado na polícia. Segundo a Otan, que coordena a atuação militar ocidental no Afeganistão, nenhuma atividade de insurgentes foi registrada na região em que a aeronave caiu, conforme "relatórios iniciais". A causa da queda é investigada.