Queda de helicóptero militar dos EUA mata dois soldados

FORT LAUDERDALE, CALIFÓRNIA - Um helicóptero de ataque Apache do Exército dos Estados Unidos caiu no começo da manhã deste sábado, 20, na Califórnia, matando dois soldados, disse um porta-voz do Exército.

Uma investigação está em curso para determinar o que provocou a queda do helicóptero AH-64 Apache, fabricado pela Boeing no Arizona. O caso é investigdo no Centro Nacional de Treinamento em Fort Irwin, no sul do Estado, disse o tenente-coronel Jason Brown, porta-voz do Exército dos EUA, em um comunicado enviado à Reuters.

Outro porta-voz do Exército disse que o piloto e o copiloto morreram, mas não deram seus nomes, poque as famílias das vítimas ainda não foram notificadas.

A tripulação de soldados e a aeronave tinham sede em Fort Carson, no Colorado, e estavam em uma rotação de treinamento na base no deserto de Mojave, disse Brandy Gill, porta-voz do Exército em Fort Carson. /Reuters