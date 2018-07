Queda de helicóptero militar sudanês mata 6, diz Exército

O porta-voz militar sudanês, Al-Sawarmi Khalid, disse que o helicóptero caiu três minutos depois da decolagem do aeroporto El-Obeid por causa de um problema técnico.

"Um incêndio começou devido a uma falha técnica. O capitão da aeronave tentou pousar perto do aeroporto, mas o fogo aumentou, resultando no martírio da tripulação de seis pessoas", ele disse.

As Forças Armadas do Sudão combatem insurgentes ao sul do Kordofan do Norte, perto da instável fronteira com o Sudão do Sul, e rebeldes de Darfur, no oeste, dizem que eles têm realizado ataques em Kordofan, mas não havia indicações de que a queda do helicóptero foi causada por um eventual combate.

O Sudão do Sul ficou independente em julho, conforme previa um acordo de 2005 que encerrou décadas de guerra civil entre o norte e o sul do Sudão.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz)