Mais cedo, a informação inicial era de que 32 pessoas haviam sido hospitalizadas por causa do acidente.

Os esforços de resgate continuam no bar The Clutha, que estava lotado de clientes que assistiam a um show no momento do acidente. A queda do helicóptero, que levava dois policiais e um piloto civil, ocorreu no começo da madrugada, pelo horário de Brasília. Fonte: Associated Press.