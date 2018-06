Queda de MH17 deve ser investigada internacionalmente

Normalmente, o país em que ocorre o acidente assume a liderança da investigação. Especialistas em segurança dizem que estão preocupados que, pelo fato de o avião ter caído em uma área em disputa entre Kiev e os separatistas pró-Rússia, as considerações políticas podem afetar o inquérito.

O analista da Flight Safety Foundation Kenneth Quinn disse que apenas "uma organização independente pode chegar ao fundo da questão sem interferência política". Ele disse que está preocupado com a deterioração "do local do acidente e do acesso dos investigadores a evidências críticas, como dados do voo e gravações do cockpit". Fonte: Associated Press.