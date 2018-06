Queda de Mugabe vira meme no Brasil e no mundo

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, de 90 anos, tropeçou ao descer as escadas num evento social.

Apesar de os seguranças terem pedido aos fotógrafos e cinegrafistas para apagarem o registro de suas máquinas, as imagens chegaram às agências de notícias, aos leitores e viraram memes nas redes sociais.

As hashtags mais populares são #MugabeFalls (MugabeCai, em português).

Até no Brasil os internautas foram criativos ao colocarem o presidente africano no famoso Pogobol, brinquedo popular.

Who said Uncle Bob fell? He did not :) RT @Ephykihia: The never ending #MugabeFalls memes 😂😂😂😂 pic.twitter.com/LmWv56qrfS — Ma3Route (@Ma3Route) 5 fevereiro 2015