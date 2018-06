Queda de pequeno avião mata 3 americanos nas Bahamas

SAN JUAN - Pelo menos três americanos morreram na terça-feira, 5, depois que um pequeno avião caiu logo após a decolagem do aeroporto internacional Rock Sound na ilha de Eleuthera, nas Bahamas, informaram as autoridades de aviação local.

A aeronave - um Cessna 421 -, que caiu sobre uma área cheia de matagais quase dois quilômetros depois da pista, dirigia-se aos Estados Unidos, segundo acrescentaram as fontes.

Em declarações a meios de comunicação locais, Chris Johnson, que tinha ajudado a carregar o avião antes da decolagem, declarou que as vítimas são um pai, seu irmão e seu filho, que tinham uma casa na ilha e tinham ido ao local para pescar.

+ Passageiro grava a si mesmo em avião nos EUA após falha na turbina

As autoridades locais já abriram uma investigação para averiguar as causas do acidente. /EFE