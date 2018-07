Queda de ponte no leste da China deixa 8 mortos e 3 feridos

PEQUIM - Pelo menos oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas por conta da queda parcial de uma ponte na província de Zhejiang, no leste da China, informou a agência oficial de notícias Xinhua neste sábado, 28.

A parte superior da ponte, na cidade de Langgan, nos arredores de Hangzhou, capital da província, desabou às 19h40 (hora local) de sexta-feira, 27, de acordo com as autoridades da região.

No momento do acidente, algumas pessoas se refugiaram em uma parte coberta da ponte para se resguardar das fortes tempestades que castigavam o local, e ficaram presas quando a estrutura desabou.

A maioria das vítimas presas no acidente eram idosos, segundo relatos de testemunhas, enquanto fotos tiradas na região mostram que a estrutura principal da ponte ainda está de pé.

Alguns dos feridos estão em estado grave em um hospital local, enquanto as operações de resgate continuam e uma investigação sobre as causas do acidente já começou. /EFE