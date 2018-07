Queda de Sirta é 'iminente', diz comandante da Líbia

Abdel Salam disse que as tropas do Conselho Nacional de Transição (CNT) estavam realizando uma operação no bairro residencial Número Dois da cidade, último reduto de partidários de Kadafi em toda a Líbia, segundo ele. "Nós estamos agora dentro para buscar combatentes de Kadafi escondidos em casas e armas. Nós começamos às 6h (hora local) desta manhã", afirmou ele. Um correspondente da France Presse disse que ouviu disparos esporádicos no bairro durante a manhã. As informações são da Dow Jones.