Queda do MH17 pode ser considerado crime de guerra

A derrubada do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia pode ser considerado um crime de guerra, informou nesta segunda-feira o Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

A chefe da agência da ONU, Navi Pillay, pediu uma investigação rígida sobre a possível violação das leis internacionais que possam ter ocorrido na queda do voo MH17. O comentário coincide com a divulgação do relatório que registra a morte de pelo menos 1.129 pessoas nos conflitos no leste da Ucrânia até o último fim de semana. O documento diz ainda que 3.442 pessoas ficaram feridas e mais de 100 mil tiveram de deixar suas casas desde o acirramento do conflito em abril.

"A violação da lei internacional pode ser considerada um crime de guerra nessas circunstâncias", disse. "É imprescindível que uma imediata, efetiva e imparcial investigação seja conduzida sobre esse incidente."

Durante o fim de semana, o conflito entre as tropas do governo ucraniano e os rebeldes pró-Rússia impediu que o grupo de investigadores holandeses e australianos chegasse ao local dos destroços. Nesta segunda-feira, os especialistas tentarão novamente acessar os destroços para iniciar as investigações.

Os corpos e os restos mortais de algumas vítimas ainda não foram recuperados e a equipe enviada à Ucrânia afirma que ainda não conseguiu iniciar um investigação apropriada na região onde estão os destroços do avião. Fonte: Associated Press.