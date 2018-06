Quem é a ativista que roubou a cena nas eleições italianas

MILÃO - Em um dia tumultuado na Itália com eleições legislativas para a formação de um novo Parlamento, a ativista francesa de origem iraniana Melodie Mousavi Nameghi, de 29 anos, roubou a cena no domingo ao protestar, com os seios à mostra, contra o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

A jovem, membro do grupo "Femen", viajou de Paris para Milão especialmente para fazer o protesto. Ela desembarcou no aeroporto italiano de Malpensa às 8h45 e logo se dirigiu à rua Scrosati, onde fica a seção 502, zona eleitoral de Berlusconi. Com uma carteirinha de imprensa "freelancer", a ativista conseguiu entrar na sala de votação, onde estavam dezenas de jornalistas aguardando o ex-premiê, líder do partido de centro-direita Forza Itália e político com mais tempo no governo italiano.

Melodie esperou Berlusconi se aproximar da urna para subir em uma mesa e tirar a blusa. Em seu torso, estava escrita a mensagem "Berlusconi, seu tempo acabou". O ex-premiê, de 81 anos e envolvido em uma série de processos judiciais e escândalos sexuais, não demonstrou abatimento.

"Foi uma aparição, não sei o que aconteceu. Um fantasma, não sei, não vi nada. Meu tempo acabou? Ah, tem razão, meu tempo na fila de espera acabou, ela quis dizer", ironizou Berlusconi.

A ativista foi detida e responde por resistência à autoridade e por ter provocado desordem em zona eleitoral. Ela não tem antecedentes criminais. Durante as eleições de 2013, Berlusconi, também fora alvo de outra manifestação de ativistas do Femen, mas elas não conseguiram entrar na zona eleitoral. Daquela vez, o protesto foi conduzido por Inna, Oksana e Elvire, que escreveram "Basta Berlusconi" no peito. / ANSA