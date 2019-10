Quem é o vencedor do Nobel da Paz, Abiy Ahmed, premiê da Etiópia

Somini Sengupta, New York Times, O Estado de S.Paulo

ADIS ABEBA - Na manhã do seu primeiro dia de aula, aos 7 anos, Abiy Ahmed, o agora premiê da Etiópia que ganhou o prêmio Nobel da Paz, ouviu a mãe sussurrando em seus ouvidos. "Você é único, meu filho. Você vai acabar no palácio. Então, quando você for para a escola, lembre-se de que um dia você será alguém que servirá à nação", disse ela.

Parecia uma uma profecia absurda para um garoto que vivia em uma casa sem eletricidade em uma pequena vila etíope, mas ela deu um beijo em sua cabeça e o levou até a porta da escola.

Agora, com 43 anos, Abiy Ahmed não apenas está no palácio do governo como primeiro ministro, como ganhou um Nobel da Paz e se tornou o líder mais admirado da África: um homem que diz que quer mudar o país de dentro para fora - e rápido.

Depois de assumir o cargo em março de 2018, ele acabou com duas décadas de hostilidades com o mais antigo inimigo da Etiópia, a Eritreia.

Além disso, ele começou a abrir uma economia estatal rigidamente controlada, promete eleições multipartidárias em um país conhecido por prender dissidentes e decapitar os críticos mais estridentes: membros da diáspora etíope, que há muito organizam insurgências à distância.

A tarefa de Abiy é enorme. A Etiópia é a segunda nação mais populosa da África, com mais de 100 milhões de pessoas, em uma parte do continente onde as potências mundiais estão lutando por influência.

O mesmo acontece com os riscos: milhões de jovens descontentes, pobreza generalizada, uma violenta luta por recursos entre os grupos étnicos da Etiópia e uma série de detratores dentro do governo que estão ameaçados por muitas mudanças - ou irritados por não haver mudanças suficientes.

As alterações de Abiy são uma grande largada para a Etiópia, um país que por décadas adotou o modelo de governo que se assemelha ao da China, enfatizando o crescimento econômico liderado pelo Estado e com a supressão de divergências políticas.

Mas Abiy sabe que seu país é esmagadoramente jovem, com idade média de 18 anos e sede de liberdade política e econômica.

"Fechar uma porta é a pior abordagem", disse ele ao The New York Times, em Los Angeles, entre as reuniões de construção de pontes com etíopes que vivem nos Estados Unidos.

As mudanças na Etiópia

Muitas das promessas de Abiy continuam sendo a de abertura e liberdade. Ele ainda precisa suspender restrições à sociedade civil e não está claro como as eleições multipartidárias podem acontecer, como prometeu, em um país onde uma coalizão governante e seus aliados têm controle amplo sobre quase todas as instituições - e ocupam todos os assentos do Parlamento.

A deputada Karen Bass, democrata da Califórnia, que se encontrou com Abiy no final de agosto, elogiou suas mudanças, mas alertou para os riscos de demandas crescentes.

"Ele entregou uma série de mudanças, mas se a vida não mudar para todos, as pessoas vão ficar impacientes", disse ela. "As pessoas têm expectativas irreais."

Mais do que apenas mudar a maneira como a Etiópia é dirigida, Abiy diz que quer mudar a maneira como os etíopes se vêem.

"Construir pontes, derrubar muros" é um refrão constante em seus discursos, instando os etíopes a atravessar suas barreiras religiosas e étnicas para se verem como compatriotas, em vez de rivais.

"Nós apenas nos culpamos", disse ele ao New York Times em 2018, mal escondemos nossa angústia. "Nós apenas nos odiamos." Ele chama isso de "pensamento em grupo".

A dificuldade é evidente. A violência interétnica deixou quase um milhão de pessoas deslocadas de suas casas.

Abiy encarna a mistura da Etiópia. Seu pai era muçulmano e Oromo, o maior grupo étnico do país. Os oromos têm sido marginalizados por décadas. Sua mãe era da etnia Amhara e cristã ortodoxa, e ela se converteu ao Islã quando se casou.

Abiy se tornou protestante. Ele fala dos "ideais de amor, perdão e reconciliação".

"Não é uma linguagem política. É uma linguagem religiosa ”, observou Ephraim Isaac, um intelectual etíope de estudos religiosos que se encontrou com Abiy logo depois que ele assumiu o cargo.

Politicamente, Abiy é um privilegiado. Ele ingressou no exército aos 13 anos e criou a agência governamental de segurança cibernética em um país com rígido controle da internet.

Ele também se juntou à coalizão de governo que derrubou o domínio militar em 1991 e que dirige a Etiópia desde então. Seu partido, a Frente Democrática do Povo de Oromo, desempenhou um papel de oposição interna na coalizão.

Em vez de esconder os sussurros de sua mãe, ele diz que os encampou. "Um dia eu serei seu chefe", lembra ele dizendo a altos funcionários, mesmo quando era um estafeta do governo, de nível médio.

O acordo de paz entre Etiópia e Eritreia

Então, em 2017, os protestos de jovens jovens Oromos, fartos de um governo dominado por grupos étnicos menores e mais poderosos, quase derrubaram o governo. O então primeiro ministro, Hailemariam Desalegn, renunciou.

Abiy, um Oromo, foi elevado ao posto de primeiro-ministro, em grande parte porque era visto como sendo a melhor chance de acalmar os protestos e manter o país unido.

Imediatamente, ele pediu desculpas pelos assassinatos de manifestantes pelas forças do governo. Suspendeu a proibição de grupos de oposição e perdoou um dos prisioneiros políticos mais destacados de seu país.

A paz com a Eritreia se tornou uma prioridade. Ele pediu que aqueles que tinham contato com a Eritreia - um dos países mais diplomaticamente isolados do mundo - entrassem em contato em seu nome. Ele queria conversar.

Abiy disse que a ajuda veio de muitos líderes estrangeiros, incluindo o líder de fato dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe herdeiro Sheikh Mohammed Bin Zayed, que desfruta de grande influência em Asmara, capital da Eritreia.

Abiy disse que uma das maiores prioridades do príncipe herdeiro era a paz entre a Etiópia e a Eritreia, e teve o cuidado de acrescentar que também havia conversado com vários líderes africanos.

A inovação no impasse veio do lado de Abiy. No início de junho, ele concordou em entregar à Eritreia uma cidade fronteiriça disputada por mais de 20 anos.

No mês seguinte, os dois países declararam oficialmente o fim da guerra. Em meados de julho, o antigo presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, visitou a Etiópia pela primeira vez em duas décadas.

Em um gesto de boa vontade, Abiy deu a ele um camelo, o animal nacional da Eritreia. Em setembro, os pontos de passagem de fronteira foram reabertos, abrindo caminho para o comércio.

Abiy diz que não quer permanecer no palácio para sempre. Ele prometeu eleições competitivas mais limites de mandato para o primeiro-ministro.

"Eu não sou rei", disse Abiy. “Meu objetivo final é ver eleições democráticas na Etiópia. Se isso acontecer, sentirei que cumpri meu objetivo. "

Agora, os partidos políticos de oposição estão livres para operar, mas Abiy não disse quando e como ele vai propor leis que ampliem a participação política dos grupos da sociedade civil.

"Damos a eles direitos para operar em nosso país. Também lhes daremos responsabilidade, porque o pensamento em grupo existe, a emoção existe ”, afirmou. "Nossa porta está aberta, mas vamos vigiar nossa porta."

Leenco Lata, um dissidente político que retornou recentemente à Etiópia após 25 anos em exílio auto-imposto em Oslo, parabenizou Abiy Ahmed por tentar mudar o sistema de dentro para fora - algo que ele nunca viu no país antes.

"Há uma luta dentro do governo, e a ala pró-reforma está no controle", disse Lata, que chefia uma organização política chamada Frente Democrática de Oromo.

"Acredito no compromisso deste governo em instituir a ordem democrática neste país. Mas estou preocupado porque os obstáculos são enormes", acrescentou. "A cultura autocrática profundamente arraigada do país precisa ser reformada."

A mudança de dentro para fora

Abiy enfrenta forte resistência em casa - nos serviços de segurança e nos partidos políticos que há muito detêm o poder. Mas ele viajou aos Estados Unidos para remover um espinho de longa data do lado dos líderes da Etiópia: seus exilados.

"O caos, a crise, o conflito no país, de alguma forma, estão relacionados à diáspora", disse ele. "Essa energia negativa opera na destruição do nosso país."

Para conquistar dissidentes no exterior, ele está apelando para a saudade deles. Cerca de 23.000 etíopes no exterior foram efetivamente impedidos de voltar para casa por causa de suas atividades políticas. Abiy Ahmed retirou essas restrições.

Como sinal dessa nova abertura, ele disse que os etíopes no exterior - milhares de pessoas que não pisavam no país há anos por medo de serem presos - poderiam ir para casa sem necessidade de visto no ano novo etíope.

“A diáspora, a maioria deles, vive aqui fisicamente, mas a alma deles está lá. Virtualmente dia e noite eles estão na Etiópia ”, afirmou. "Eles nunca esperam vir para a Etiópia, para serem convidados para a Etiópia."

Ele então realizou uma conferência com os exilados em uma ginásio de basquete na Universidade do Sul da Califórnia, parte de sua passagem por três cidades nos Estados Unidos com grande quantidade de imigrantes etíopes.

As arquibancadas estavam lotadas. Alguns usavam camisetas com o rosto de Abiy Ahmed. Uma mulher colocou duas bandeiras no cabelo - uma etíope e a outra eritreia. Eles cantavam e aplaudiam quando Abiy Ahmed subiu ao palco.

O primeiro-ministro exibia um blazer branco com lapelas bordadas em preto. Ele acenou, tocou seu coração com a mão, pregou.

"Em vez de odiar e guardar rancor, precisamos nos unir em paz e amor", disse ele à multidão. “Quando vocês vão ajudar a Etiópia?”. Ele perguntou e pediu para que contribuíssem com o que ele chamava de “dinheiro macchiato” - pelo menos um dólar por dia - para ajudar a Etiópia a prosperar.

E então ele ouviu. Um após o outro, dezenas de etíopes se manifestaram para destilar suas queixas.

Abraham Agonafer, um motorista de ônibus de Vancouver que foi até o comício em busca de respostas, pegou o microfone, vestindo as fotos de quatro jovens em sua camiseta. Eles eram estudantes que haviam desaparecido há muitos anos, disse ele. Ele queria que o primeiro ministro descobrisse o que aconteceu.

"É por isso que vim até aqui", disse o homem mais tarde. "Suas reformas, elas me dão esperança."