Quênia acredita que reféns de shopping foram resgatados

Nesta segunda-feira, as forças de segurança reforçaram o cerco ao shopping em um esforço para libertar os reféns que ainda estavam dentro do centro comercial. No início da operação, tiros e explosões aconteceram acompanhados por uma nuvem negra de fumaça no ar.

As autoridades quenianas disseram que as forças de segurança conseguiram libertar quase todos os civis, mas se recusou a dar um

panorama atual. "Nós acreditamos que todos os reféns foram libertados. É uma situação que precisa ser confirmada", explicava uma mensagem na conta de Twitter do Centro de Operações de Desastres do governo queniano, acrescentando que os soldados estavam vasculhando o prédio para confirmar que todos os reféns foram resgatados.

O governo não resolveu o que acontecerá com os responsáveis pelo atentado. Enquanto isso, começaram a surgir detalhes sobre os responsáveis pela invasão. Uma mulher com aparência caucasiana e um lenço na cabeça disparou contra compradores no Westgate Mall com um rifle. Os demais ainda não foram identificados. Fonte: Dow Jones Newswires.