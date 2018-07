Quênia ataca último bastião de rebeldes somalis

O Exército do Quênia afirmou que a operação não enfrentou muita resistência, mas o Al-Shebab nega que a cidade tenha sido tomada e disse que combates ainda estão acontecendo. Nas últimas semanas mais de 10 mil moradores deixaram Kismayo por medo do conflito.

Tropas da União Africana expulsaram os extremistas islâmicos de Mogadiscio, capital da Somália, em agosto de 2011, encerrando quatro anos de domínio do Al-Shebab. O grupo ainda controla muitos vilarejos pobres no sul do país, mas a perda de Kismayo é importante, já que os militantes cobravam impostos dos produtos que passavam pelo porto.

As forças do Quênia entraram na Somália em outubro passado, após uma onda de sequestros no país, atribuída ao Al-Sehbab. O coronel Cyrus Oguna, porta-voz do Exército, afirmou que a milícia sofreu "perdas pesadas" e que não há feridos ou mortos do lado queniano. As informações são da Associated Press.