Enquanto nos EUA os institutos de pesquisas usam a tecnologia, análises, entrevistas e dados estatísticos para prever o resultado do sufrágio da terça-feira, Dimo usa as técnicas que aprendeu do seu pai e confia totalmente nas previsões.

Obama é filho de uma mãe branca do Kansas e de um pai negro do Quênia. O pai do presidente americano se separou da mãe quando o Obama ainda era bebê e voltou ao Quênia, onde morreu alguns anos depois em um acidente rodoviário. Obama tem cinco meio-irmãos e uma meia-irmã queniana. No domingo, um dos meio-irmãos quenianos do presidente americano, Malik, afirmou que não vê razões para Barack Obama não derrotar Mitt Romney e ser reeleito amanhã.

As informações são da Associated Press.