Quênia chegou a deter suspeito de ataque em Londres O chefe da polícia queniana de combate ao terrorismo, Boniface Mwaniki, disse neste domingo que Michael Adebolajo, um dos suspeitos de participação no ataque que matou um soldado britânico em uma rua de Londres na semana passada, chegou a ser detido perto da fronteira do Quênia com a Somália, em novembro de 2010.