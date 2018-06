Quênia detém dois alemães suspeitos de laços com islâmicos somalis

As autoridades do Quênia detiveram dois cidadãos alemães suspeitos de serem membros do grupo islâmico somali Al Shabaab, acusado por uma série de ataques em solo queniano, informou a polícia nesta terça-feira.

“Prendemos os dois estrangeiros depois de receber informações de que viajaram à Somália e se uniram ao grupo militante que combate o governo”, declarou John Mulaulu, chefe interino da Unidade Antiterrorismo da Polícia do Quênia, por telefone à Reuters.

“Os dois foram presos em 29 de agosto na capital queniana, Nairóbi, quando chegavam da Somália”, disse, acrescentando que ambos são alemães.

A polícia está interrogando os dois homens a respeito de seus supostos laços com o Al Shabaab, que conduziu uma série de atentados no Quênia, incluindo um levado a cabo por homens armados no shopping Westgate, em Nairóbi, em setembro passado, que deixou 67 mortos.

Mais tarde a polícia os identificou como Warsame Abdul Wahid, que afirmou ser um alemão de origem somali, e Tebourbe Mounir.

O Al Shabaab já ameaçou realizar ataques no leste da África e nos Estados Unidos como retaliação por um ataque aéreo norte-americano na semana passada que matou o líder do grupo rebelde, Ahmed Godane, que assumiu publicamente a responsabilidade pelo ataque ao Westgate.

Mulaulu declarou que os dois alemães ainda serão acusados, acrescentando que têm passaportes válidos, mas não têm vistos.

Uma autoridade alemã confirmou a detenção de seus dois cidadãos, mas não quis dar maiores detalhes. “Estamos em contato com as autoridades”, disse o funcionário.