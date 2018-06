Quênia diz que maior parte dos reféns é libertado

"Nossa preocupação é resgatar todos os reféns vivos e esse é o motivo pelo qual a operação é delicada", afirmou o Centro de Operações Nacionais de Desastre do Quênia na mais recente atualização das informações feita por meio de sua conta no Twitter.

O grupo militante da Somália al-Shabab assumiu a autoria do atentado. Acredita-se que entre 10 a 15 militantes entraram no edifício e armados atiraram granadas e deram início a disparos no shopping lotado, por volta do meio dia de ontem. As estimativas são de que pelo menos 200 pessoas ficaram feridas nas mais de 30 horas do atentado. O número de mortos chega a 68 pessoas, mas pode ser ainda maior. Há informações de que quatro soldados estão feridos na operação para por fim ao cerco. As informações são da Dow Jones Newswire.