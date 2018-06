Quênia: explosão mata quatro e deixa 25 pessoas feridas Ao menos quatro pessoas foram mortas e outras 25 ficaram feridas após uma explosão dentro de uma van de passageiros na capital do Quênia, informou a polícia local. O ataque ocorre após um grupo invadir, em setembro, e matar 67 pessoas no shopping center Westgate Mall, também na capital do País.