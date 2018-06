Quênia: Incêndio fecha aeroporto de Nairobi

Segundo a Autoridade Aeroportuária do Quênia, o Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta está fechado até nova ordem para que as equipes de emergência possam lutar contra o fogo. A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância.

De acordo com repórteres da Associated Press, o incêndio tomou grandes proporções e teria destruído a área de chegadas internacionais, onde os passageiros passam pelo controle de imigração e retiram suas bagagens.

Os passageiros que não obtiveram a permissão de entrar no país, permanecem nas calçadas fora do aeroporto segurando sua bagagem. Os voos de chegada estão sendo redirecionados para outros aeroportos do Quênia. Fonte: Associated Press.