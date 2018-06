Quênia marca eleições nacionais para março de 2013

Será o primeiro pleito no Quênia desde que mais de mil pessoas foram mortas numa onda de violência que se seguiu às eleições anteriores deste país do leste africano.

O presidente da comissão eleitoral do país, Isaac Hassan, disse que o anúncio tem como objetivo acabar com as "incertezas, ansiedade e suspense" em relação à data das eleições.

Diferentes interpretações da Constituição por líderes quenianos haviam gerado dúvidas quanto à data correta para eleições presidenciais, nacionais e locais. As informações são da Associated Press.