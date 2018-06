Quênia prende mais um suspeito por ataque a shopping Os serviços de segurança do Quênia prenderam neste domingo uma pessoa com conexão com o ataque mortal ao shopping center Westgate, em Nairóbi, afirmou o ministro do Interior, Joseph Ole Lenku. Ele se recusou, no entanto, a dizer porque as autoridades acreditam que o detido esteja envolvido no atentado realizado no dia 21 de setembro.