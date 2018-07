Quênia registra conflitos após bomba em ônibus matar 7 A polícia do Quênia deu tiros para o alto e lançou bombas de gás lacrimogêneo nas ruas para impedir o confronto entre dois grupos no país, um dia após um dispositivo explosivo improvisado matar sete pessoas em um ônibus. Alfred Mutua, uma testemunha dos conflitos desta segunda-feira no centro de Nairóbi, disse que as pessoas estão enfurecidas com a etnia somali - muitos quenianos a culpam por uma série de ataques com granadas e explosivos no país ao longo do ano passado. Mutua afirmou que outros buscam tirar vantagem do caos saqueando lojas.