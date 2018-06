Quênia repudia alerta dos EUA após ataque em Nairóbi

O Departamento de Estado dos EUA divulgou na última sexta-feira um alerta que faz referência ao ataque terrorista de 21 de setembro, no Westgate Mall, que deixou pelo menos 67 pessoas mortas, incluindo vários turistas. De acordo com o Departamento, cinco americanos ficaram feridos na ação.

O alerta advertiu os americanos para tomarem cuidado com as ameaças terrorista em curso e ficaram atentos à alta incidência de crimes violento em algumas áreas. Fonte: Associated Press.