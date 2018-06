'Queremos democracia, e não mais uma guerra'

Zoabi, de 39 anos, tem credenciais oposicionistas inquestionáveis. Em razão de suas críticas ao regime, que fez ao vivo nos canais internacionais de televisão, mostrando seu rosto e dando o seu nome completo, além de participar de manifestações de rua, perdeu o emprego de professor de gestão de sistemas informatizados na Universidade Árabe Internacional, em Damasco, e foi preso duas vezes, a primeira durante 18 dias e a segunda, 64, dos quais 47 na solitária. Só foi solto no dia 30 de junho, graças a campanhas no Facebook e na CNN, com apoio de Lakhdar Brahimi, enviado do secretário-geral da ONU para a Síria. A seguir, a entrevista que ele concedeu ontem à noite ao Estado.

O que o sr, acha da intervenção americana?

ZAIDOUN ZOABI - Deixe-me explicar uma coisa: sofri muito com o regime. Destruíram minha casa duas vezes. Fui preso duas vezes, meu irmão foi preso, fui expulso da universidade e meu irmão também. O que eu acho é que uma guerra nunca põe fim a outra. Precisamos é de democracia na Síria, de cidadania, e não vejo, na história, que bombardeios e guerra trarão democracia. Exemplos do Afeganistão, do Iraque e mesmo do Líbano mostram isso. Sou contra a guerra por princípio. Em segundo lugar, um ataque limitado dará uma vitória ao regime. Eles dirão aos que os apoiam: 'Derrotamos a superpotência americana'. Por que os EUA e a Rússia não encontram uma saída, um processo político para dizer a Assad: 'Vá embora, chega de crimes e mortes'?

Mas Assad não parece disposto a deixar o poder, e nem a Rússia a pressioná-lo o suficiente para sair.

ZAIDOUN ZOABI - No momento em que os EUA anunciaram que usariam a força contra Assad, a Rússia saiu totalmente de cena: 'Não vamos interferir, não vamos ser arrastados para uma guerra'. A Rússia tem medo dos EUA. Então, pressão verdadeira dos EUA por um processo político salvará mais vidas e dará a Obama a chance de dizer: 'Interferimos de uma forma positiva, não usamos a força'. Tudo bem, precisaremos fazer algumas concessões. Teremos de sentar com o regime, embora seja difícil para mim, que sofri tanto nas mãos deles. Mas, se é isso que salvará vidas, o que podemos fazer? Posso te garantir que Assad vai sair, seja em um mês, um ano ou cinco.