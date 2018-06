Questão regional aproxima Egito e Irã

O plano tornou-se prioridade da política externa do primeiro presidente islâmico do país, eleito há dois meses. Após tentativas fracassadas da Liga Árabe e da ONU, a iniciativa de Morsi estabelece uma direção mais independente para a política externa do Egito, um país que tenta superar sua própria transição política. "Estamos determinados a fazer com que essa iniciativa dê certo", disse Yasser Ali, porta-voz de Morsi. Segundo ele, a crise síria será a principal questão tratada na visita do presidente egípcio à China, que com Irã e Rússia formam o pilar de apoio do presidente Bashar Assad.

A nova direção da política externa egípcia tem causado preocupação em Washington. "Por enquanto, Morsi tem escapado à divisão tradicional do Oriente Médio feita pelos americanos, que coloca países aliados, como Egito e Arábia Saudita, de um lado, e o Irã, do outro", afirmou o analista Emad Shahin, da Universidade Americana do Cairo.

Embora tenha colaborado com rivais dos EUA na região, Morsi parece, ao mesmo tempo, em sintonia com os objetivos de Washington e de seus aliados no Oriente Médio.

"Isso é uma reconfiguração da política regional e internacional da região", disse Shahin. "Não acho que seja uma política externa caracterizada pelo confronto. É uma política externa regional, que tenta resolver uma questão regional entre os países mais influentes da região, sem olhar pelo prisma dos EUA e de Israel." / NYT