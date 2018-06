Questões legais limitam sanções da UE contra a Rússia

Mais cedo, os EUA impuseram sanções contra quatro dos mais influentes empresários da Rússia e um banco, enquanto os europeus se limitaram a congelar ativos e proibir viagens de 12 funcionários do governo russo, evitando o confronto com empresas.

No ano passado o tribunal do bloco recusou várias sanções contra indivíduos e empresas, como no caso do empresário saudita Yassin Qadi, cujo congelamento de ativos foi negado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em julho. Ele foi incluído na lista de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) sob a alegação de financiar a Al-Qaeda, mas o tribunal europeu demandou mais provas.

Um diplomata europeu envolvido na formulação das sanções confirmou que as decisões do ano passado dificultam as sanções contra a Rússia, já que o tribunal exigirá um nível elevado de provas. Um segundo diplomata disse que Alemanha, Itália, Espanha e Finlândia estão entre os países que levantaram preocupações legais nas negociações sobre as sanções. Fonte: Dow Jones Newswires.