Quinto maior banco japonês investe em empréstimos no exterior

"Para empréstimos no exterior, estamos diversificando nosso portfólio em termos de geografia, tipos de mutuários, duração e tempo", disse Hitoshi em entrevista.

O SMTB faz parte do Sumitomo Mitsui Trust Holdings. Embora possuam as mesmas raízes, o banco o banco não tem capital ou gestão de relacionamento com o seu maior rival, o Sumitomo Mitsui Financial Group. Tanto Sumitomo quanto Mitsui são os maiores grupos empresariais do Japão.

Como parte da diversificação de seu portfólio, Tsunekage disse que o banco também investe em fundos de empréstimos de alto rendimento na América do Norte.

"Não é tão grande em quantidade, mas estamos comprando em pequenos lotes como diversificação do portfólio", disse.

A decisão do banco de procurar por mais empréstimos no exterior vem enquanto o Sumitomo Mitsui Trust e rivais sofrem com empréstimos fracos em casa. O banco viu uma melhor nos saldos domésticos do primeiro semestre, mas as margens de juros continuaram a cair.

"Nós achávamos que as taxas de juros cresceriam gradualmente, mas no longo prazo continuam baixas. É difícil, embora compensemos isso pelo crescimento dos negócios de honorários", finalizou o presidente.

