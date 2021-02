Rachel Levine pode ser primeira transgênero confirmada como subsecretária de Saúde nos EUA

WASHINGTON - O Senado americano protagonizou nesta quinta-feira, 25, mais um momento histórico ao sabatinar Rachel Levine, nomeada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o cargo de subsecretária de Saúde. Se for aprovada, Rachel se tornará a primeira autoridade federal transgênero a ser confirmada pelos senadores.

Aos 63 anos, Rachel é pediatra e ocupava o cargo de secretária de Saúde do Estado da Pensilvânia – sua confirmação, em 2018, foi aprovada por unanimidade pelos senadores estaduais. Nos EUA, um país que ainda tem poucos funcionários públicos abertamente trans, ela seria a mais destacada, ocupando um cargo importante no governo Biden, envolvida diretamente na resposta à pandemia.

Ao anunciar sua indicação, em janeiro, Biden disse que Rachel traria “uma liderança estável e conhecimento essencial para superar esta pandemia”. “Ela é uma escolha histórica e profundamente qualificada para ajudar a liderar os esforços do governo na área da saúde”, declarou o presidente americano.

“Estou extremamente orgulhosa do trabalho que realizamos durante o último ano para salvar vidas durante a pandemia de covid-19. Estou ansiosa com a oportunidade de continuar a servir os habitantes da Pensilvânia e todos os americanos, como parte do governo Biden, se tiver a sorte de ser confirmada para o cargo”, disse Rachel, quando soube da indicação.

Hoje, assim que a audiência de confirmação começou, Rachel enfrentou questionamentos hostis de alguns republicanos. Rand Paul, senador de Kentucky, comparou a cirurgia transgênero à mutilação genital e acusou a pediatra de apoiar a “destruição cirúrgica da genitália de menores de idade”.

Rachel respondeu, afirmando que a medicina transgênero é “muito complexa”. “Se eu tiver a sorte de ser confirmada, será um prazer trabalhar com você e seu gabinete para melhorar os padrões de atendimento neste campo”, disse. Em seguida, o senador Paul foi duramente repreendido pela democrata Patty Murray, presidente da Comissão de Saúde, Educação, Trabalho e Aposentadorias.

“É realmente importante para mim que os sabatinados sejam tratados com respeito e nossas perguntas se concentrem em suas qualificações e no trabalho que temos pela frente, em vez de falsas representações ideológicas prejudiciais, como as que ouvimos do senador Paul.”

Mudança

A indicação de Rachel por Biden é uma das várias medidas tomadas pelo novo governo americano para promover os direitos LGBT. No mês passado, o presidente suspendeu a proibição de Donald Trump para que os transgêneros servissem as Forças Armadas dos EUA.

No início de fevereiro, Pete Buttigieg se tornou o primeiro gay assumido a ser confirmado para um cargo de gabinete. Buttigieg, uma das estrelas em ascensão do Partido Democrata, se tornou secretário dos Transportes. / REUTERS