Radar pode ter detectado avião pela última vez na costa oeste da Malásia

KUALA LUMPUR - Um radar militar da Malásia detectou o que pode ter sido o avião desaparecido desde sábado em uma área no Estreito de Malaca, a centenas de quilômetros do local onde o avião desapareceu das telas de controle do tráfego aérea, disse o chefe da Força Aérea nesta quarta-feira.

Rodzali Daud disse em entrevista coletiva que a detecção aconteceu às 2h15 da madrugada (horário local), cerca de 45 minutos após o avião com 239 pessoas a bordo ter sumido das telas de controle do tráfego aéreo entre a costa leste da Malásia e o Vietnã.

Ele disse que a detecção no radar foi em um ponto 320 quilômetros a noroeste da ilha de Penang, na costa oeste da Malásia. Mas Rodzali reforçou que a informação precisa ser confirmada.