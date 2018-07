Radiação contamina leite em pó para bebês Traços da radiação que vazou da usina nuclear de Fukushima foram encontrados em lotes de leite em pó destinados a bebês, informou ontem a Meiji, companhia responsável pelo produto. As partículas encontradas são de césio 134 e 137. Mas, segundo a empresa, o nível de contaminação estaria abaixo do considerado de risco para a saúde. A Meiji afirmou que está recolhendo as latas de leite contaminado.