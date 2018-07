Radiação em submarino russo incendiado 'não é ameaça' O nível de radioatividade em torno do submarino nuclear russo, que sofreu um incêndio quando estava em manutenção na cidade de Rosliakovo, no noroeste do país, foi declarado normal e não representa "uma ameaça para a população", informou hoje o Ministério de Situações de Emergência.