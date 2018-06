Radialista é queimado durante transmissão Criminosos invadiram na segunda-feira a emissora de rádio de Fernando Vidal, de 70 anos, na cidade boliviana de Yacuiba, 700 km ao sul de La Paz, encharcaram seu corpo com gasolina e atearam fogo ao combustível. No momento do ataque, o radialista estava no ar, denunciando atos de corrupção. Ouvintes que acompanharam a ação socorreram Vidal e uma funcionária, que também ficou ferida. Três dos agressores foram presos. O governo boliviano condenou a ação e prometeu investigar o caso com rapidez e rigor.