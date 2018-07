Radicais de direita lançam campanha anti-Islã em NY

Outro cartaz diz que houve mais de 19 mil ataques executados em ataques de radicais islâmicos desde o 11 de Setembro. "Isso não é islamofobia, é realidade do islamismo", diz o texto do outdoor. Ainda de acordo com o grupo, a ação é uma resposta a uma campanha semelhante lançada pelo grupo pró-palestino Comitê Pela Paz na Israel e Palestina.

A comunidade judaica de Nova York criticou a iniciativa. "Infelizmente algumas pessoas estão tentando reduzir as difíceis questões no Oriente Médio a slogans e cartazes. Ser a favor de Israel não significa ser contra os muçulmanos e os árabes", disse John Harris, da Liga Anti-Difamação.