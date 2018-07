Radical islâmico toma posse como presidente O radical islâmico Mohammed Morsi (no centro na foto)prestou juramento ontem como presidente perante a Suprema Corte do Egito, 16 meses após a deposição do ditador Hosni Mubarak em meio à Primavera Árabe. Morsi prometeu "um novo Egito" e enviou implicitamente uma mensagem tranquilizadora a Israel. O novo presidente - o primeiro radical islâmico do mundo árabe - disse que seu governo respeitará os tratados internacionais, referindo-se ao acordo de paz assinado entre Israel e Egito em 1979. Mas ele também prometeu apoiar "os direitos legítimos" dos palestinos.