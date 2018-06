Rádio confirma que Farc capturaram jornalista francês desaparecido há 3 dias As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) admitiram ontem que o jornalista francês Romeo Langlois é um "prisioneiro de guerra" da guerrilha. Ele desapareceu há três dias durante combates no sul do país. Segundo a rádio Caracol, a informação foi dada por uma guerrilheira que telefonou para um dos jornalistas que viajaram ao local. "Temos o jornalista francês em nosso poder", disse a mulher, segundo o correspondente da Caracol na região. Ela explicou que o francês é prisioneiro de guerra, pois usava um capacete e um colete de uso militar quando foi capturado. A guerrilheira disse ainda que ele está ferido no ombro esquerdo, mas já recebeu atendimento médico.