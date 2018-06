Rádio diz que morte de enfermeira é 'tragédia' A morte da enfermeira de Kate, a duquesa de Cambridge e mulher do príncipe William, é uma "tragédia", afirmou ontem o diretor da rádio 2Day FM, responsável pelo trote na funcionária do hospital onde estava internada a princesa. Locutores da emissora australiana telefonaram ao centro médico fingindo ser a rainha e o príncipe Charles e tapearam a enfermeira. Ela foi encontrada morta no dia seguinte.