Rainda da Disco, Donna Summer cresceu no rock Como o Rei do Pop e a Rainha do Soul, a cantora Donna Summer recebeu um título de nobreza musical, o de Rainha da Disco. Mas, ao contrário de Michael Jackson e de Aretha Franklin, não foi algo que ela aceitou facilmente. "Eu cresci no rock `n'' roll", disse a cantora, explicando sua relutância em aceitar o título.